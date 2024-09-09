Екатеринбург, 9 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. У ушедшего из жизни полковника Игоря Родобольского, самого титулованного российского военного, были проблемы с сердцем, а недавно он перенёс пневмонию. Об этом сообщили ИА Регнум родные военнослужащего.

uralfo.gov.ru Игорь Родобольский

Герой России и полковник Военно-воздушных сил РФ Игорь Родобольский ушёл из жизни вечером 8 сентября в одной из больниц Екатеринбурга. Ему было 64 года. Его сын Олег Родобольский рассказал ИА Регнум, что не так давно его отец перенёс тяжелое заболевание.

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и видимо, всё это наложилось. Просто точной информации по диагнозу ещё нет. Потому что папа только вчера вечером умер. Поэтому официального заключения ещё нет. Мы ждем, когда будет заключение из больницы, и будем решать по поводу организации похорон и прощания. Потому что очень много сослуживцев, с кем папа по работе взаимодействовал, очень много людей приедет с ним проститься. Время ещё не определено, но это будет в Екатеринбурге», — объяснил Олег Родобольский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Герой России, лётчик-снайпер Игорь Родобольский умер в Екатеринбурге в возрасте 64 лет. Он был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград. С 2013 года он находился в запасе.