Варшава, 9 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В Польше не смогли в установленный срок сформировать украинский легион — добровольческое подразделение из проживающих в стране граждан Украины, сообщил 8 сентября польский ежедневник Dzienik Gazeta Prawna.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о создании украинского легиона, когда в июле посетил Варшаву. Предполагалось, что добровольцев обучат в польской армии.

«Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — говорится в материале.

В июле на форуме НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч украинских граждан зарегистрировались для участия в добровольческом формировании. Однако его ввели в заблуждение, отмечает газета.

Позже в том же месяце бывший украинский посол в Польше Василий Зварыч пояснил, что официальная регистрация добровольцев ещё не началась, хотя заявки от желающих поступают. Он отметил, что стороны должны заключить техническое соглашение для «детализации ролей».

В польском оборонном ведомстве изданию сообщили, что ответственность за организацию и ход набора будет лежать на украинских партнёрах.

На сайтах украинских дипмиссий нет информации о наборе легионеров, официальная регистрация пока не началась. Киев и Варшава заключили техническое соглашение с подробным описанием ролей. Набором персонала будет заниматься консульство в Люблине, обучением — польская сторона, указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Польша и Украина заключили новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве, предусматривающее подготовку на польской территории украинского легиона. Согласно договорённости, украинских легионеров обеспечат военной техникой за счёт Польши.