Киев, 9 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Советник главы министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (минстратегпром) Ярослав Олейник вместе с женой погиб в ДТП в Житомирской области, передаёт «Страна. ua» со ссылкой на замглавы министерства Анну Гвоздяр.

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«В ДТП погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Камышина — Ярослав Олейник. С ним погибла его жена Нина», — говорится в публикации.

По данным издания, ДТП произошло накануне вечером. На дороге в Житомирской области военный ВСУ на автомобиле Mitsubishi L-200 наехал на дикого кабана, который лежал на дороге. В результате водитель потерял управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник со своей женой.

Олейник с супругой погибли на месте от полученных травм, водитель Mitsubishi L-200 был госпитализирован, уточнили в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее стали известны имена преподавателей военного института связи в Полтаве, погибших 3 сентября в результате ракетного удара ВС России.

В списке погибших числятся старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук. Также под удар попали инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, водитель Дмитрий Рычагов и Владимир Куликов, должность которого не указана.