Тбилиси, 9 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Период парламентских выборов в Грузии проходит на фоне беспрецедентного внешнего вмешательства. Об этом заявил на брифинге премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

IMAGO/Fotostand Reuhl/Global Look Press

«К сожалению, эти выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — сказал премьер-министр.

Кобахидзе добавил, что, несмотря на зарубежное вмешательство, оно не отразится на результатах выборов.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 26 октября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Кобахидзе также заявлял, что выборы в парламент будут проходить в условиях внешнего вмешательства. По его словам, выборы станут «референдумом между войной и миром».

9 июля Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».

В свою очередь политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум не исключил, что в Грузии могут организовать цветную революцию, пытаясь сменить власть. По его мнению, действия властей разозлили Запад, и он перейдёт к жёстким мерам.