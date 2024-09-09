Москва, 9 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Бывшего военного Сергея Бородина, осуждённого на три года и пять месяцев по делу о хищении земель Минобороны России общей стоимостью более 940 млн рублей, могут отпустить по условно-досрочному освобождению (УДО) в апреле 2025 года. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Артем Геодакян/ТАСС

«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительного органа.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Бородина суд признал виновным в мошенничестве и приговорили к трёх годам и пяти месяцам колонии. Суд первой инстанции также назначил обвиняемому штраф в размере 350 тыс. рублей.

Бывший военный полностью признал вину и возместил ущерб, его дело было выделено в отдельное производство. По данным следствия, будучи военнослужащим, Бородин в период с января 2008 года по ноябрь 2021 года обманным путём приобрёл право на имущество Минобороны. Речь идёт о земельных участках вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Их общая стоимость превысила 940 млн рублей.