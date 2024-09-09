Пекин, 9 сентября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Россию 11–12 сентября, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга 9 сентября.

Rafael Madero/Global Look Press Ван И

Дипломат уточнила, что Ван И прибудет в Санкт-Петербург по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Китайский министр примет участие в 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Ван И посещал Россию, в частности, в феврале и сентябре 2023 года. В ходе февральского визита в Москву китайский дипломат, на тот момент занимавший пост заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, провёл переговоры с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече с Лавровым Ван И заявил о важности дружеских отношений с Россией и подчеркнул, что будет помогать их углублению на любом посту. Позже Ван И принял глава государства Владимир Путин.

В сентябре Ван И, вновь назначенный главой МИД КНР, прибыл в Россию с четырёхдневным визитом. В Пекине отметили, что поездка нацелена на обмен мнениями по вопросам, затрагивающим стратегические интересы безопасности обеих стран. Вместе с тем западные СМИ связали поездку Ван И с ожидавшимся визитом Путина в Китай на форум «Один пояс — один путь». Этот визит состоялся 17 и 18 октября.