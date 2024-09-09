Курск, 9 сентября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов назвал «грязью» содержимое гаджетов украинских военных.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Если честно, гаджеты противника — это тоже тема такая, очень специфическая. Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают», — передаёт его слова ТАСС.

Он добавил, что часть бойцов ВСУ отправляют на передовую насильно, однако есть и такая категория людей, у которых «на голове кастрюля».

«Да-да, у них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даёшься, как такое может быть», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, который участвовал в избиении людей в Курской области, признался, что боится последствий своего поступка. Панченко взяли в плен бойцы спецназа «Ахмат» и нашли у него экшн-камеру. На одной из записей Панченко и его сослуживцы помещают в грузовики мирных жителей и российских военных, а также бьют и унижают их.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали во время допроса, что их якобы обманным путём привезли в Курскую область, где они и попали в плен. В видеозаписях на телефоне одного из военных нашли, как один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню».

Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских военных на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, а также гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории страны.