Москва, 9 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Руководитель КВН, телеведущий Александр Масляков в последнее время находился в отделении паллиативной помощи одной из столичных больниц, сообщает Life.ru.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«С 82-летним ведущим были близкие», — говорится в материале.

Телеведущий давно не общался с журналистами и всё время проводил с семьёй. В сезоне Высшей лиги 2022 года Масляков провёл только две игры, а в 2023 году не участвовал в съёмках. В апреле 2024 года сообщалось, что Масляков покинул пост ведущего КВН из-за рака лёгких. Опухоль у него нашли в 2022 году после перенесённой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. С 1964 года он работал на телевидении и вёл юмористическую игру «Клуб весёлых и находчивых». Масляков был ведущим и других передач, участвовал в телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора». В пресс-службе КВН подчеркнули, что Масляков навсегда останется легендой для всех участников движения и миллионов зрителей.

Глава комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов предложил увековечить память бессменного ведущего КВН. Он отметил, что через некоторое время можно будет подать заявку на установку мемориальной доски возле дома Маслякова. Депутат полагает, что появятся и другие предложения об увековечении памяти ведущего КВН.

В 2024 году единственным владельцем телевизионного творческого объединения (ТТО) «АМиК», выпускающего КВН, стал сын Александра Маслякова Александр Масляков-младший.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый четвёртый житель России когда-либо в своей жизни играл в КВН.