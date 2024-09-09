Донецк, 9 сентября, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Российская система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» за неделю сорвала 150 атак украинских войск на объекты инфраструктуры и жизнедеятельности в Донецкой Народной Республике. Об этом 9 сентября сообщили в управлении Федеральной службы безопасности России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» над Донецком и Макеевкой сорвано 150 террористических атак украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Куйбышевском и Кировском районах Донецка перехвачены и подавлены три украинских БПЛА, осуществлявших разведку местности для дальнейшей атаки на жилые дома.

Кроме того, в Кировском районе Макеевки средствами РЭБ подавлен ударный беспилотник самолётного типа с боевым зарядом. Взрывотехники уничтожили взрывоопасные предметы на месте.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа в УФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщили о предотвращении террористической атаки на одну из школ в Кировском районе Донецка. Система РЭБ «Купол» перехватила украинский FPV-дрон, вооружённый самодельным взрывным устройством. Специалисты обезвредили дрон на специализированном полигоне и уничтожили боевой заряд с общей массой взрывчатого вещества около одного килограмма.