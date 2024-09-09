Вашингтон, 9 сентября, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Как указал американский предприниматель Илон Маск, он постоянно забывает, что главой Белого дома всё ещё является Джозеф Байден, сообщивший о выходе из президентской гонки. Об этом бизнесмен 8 сентября написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я постоянно забываю, что технически Байден всё еще руководит страной», — отметил Маск.

Маск поддержал экс-американского лидера и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. В адрес действующего хозяина Белого дома со стороны Маска регулярно поступает критика. В частности, предприниматель обвинил Байдена в неспособности решить проблему нелегальных мигрантов.

В конце июля Маск присоединился к тем политикам и пользователям, которые интересовались, куда пропал глава государства после сообщений о заболевании COVID, изоляции и отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

В июне Маск после теледебатов с участием Байдена и бывшего президента Дональда Трампа сделал предположение, что Соединёнными Штатами вообще никто не управляет.

Выборы главы государства состоятся в США 5 ноября. Изначально от демократов на них планировали выдвинуть Байдена, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом действующий президент страны принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, её официально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демпартии в Чикаго.