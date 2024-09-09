Курск, 9 сентября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Одной из причин вторжения украинских формирований в Курскую область могла стать попытка киевского режима сорвать выборы губернатора в российском регионе. Об этом 8 сентября заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Причин этого вторжения несколько называется… Видимо, одна из надежд была на то, что выборы мы там отменим, и тогда у них появится козырь», — указал Климов в ходе брифинга в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По его мнению, киевский режим таким образом пытался перекрыть неудобную для себя историю в связи с отменой президентских выборов и выборов в Верховную раду Украины.

Сенатор добавил, что явка в Курской области стала рекордной, а избирательная система России продемонстрировала отличную подготовку к выборам.

По данным Избирательной комиссии Курской области, по итогам обработки 100% протоколов победу одержал врио губернатора региона Алексей Смирнов, набравший 65,28% голосов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 8 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов не наблюдалось. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте выборов президента России.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 8 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 11,2 тыс. военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 624 ББМ, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК.