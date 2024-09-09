Минск, 9 сентября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. На государственной границе Белоруссии постоянно фиксируются провокации со стороны Украины и ряда стран Североатлантического альянса. Об этом 9 сентября в интервью журналу «Национальная оборона» заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

«Одновременно новым элементом обстановки стали постоянные провокации и различного рода инциденты, прежде всего на государственной границе Республики Беларусь и Союзного государства», — указал он.

По его словам, чаще всего провокации фиксируются со стороны Украины, Польши и стран Прибалтики.

Вольфович отметил, что в соответствии с распоряжением президента Белоруссии Александра Лукашенко в рамках реагирования на сложившуюся ситуацию усилены охрана и оборона государственной границы на юге страны.

«Динамика современной военно-политической обстановки в мире и регионе требует от нас принятия адекватных мер реагирования», — добавил секретарь СБ, подчеркнув, что Белоруссией наработан необходимый опыт в вопросе обеспечения национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Сергей Фролов сообщил, что в ночь на 5 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты, нарушившие воздушное пространство республики.

По словам Александра Вольфовича, атака украинских БПЛА стала одним из наиболее резонансных примеров провокации. Он уточнил, что часть беспилотников сбита силами ПВО Белоруссии, а остальные цели были переданы на сопровождение России и успешно уничтожены российскими средствами ПВО.

10 августа глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации.