Вашингтон, 9 сентября, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Сервис для создания и редактирования заметок, списков и баз данных Notion прекратил работу в России. Об этом 9 сентября сообщается на сайте сервиса.

ИА Регнум Санкции

Сервис полностью закрыл доступ пользователям ко всем рабочим пространствам, идентифицированным как расположенные в России.

«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определённым программным продуктам и сервисам любому лицу в России. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 года Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в России, доступ к платформе», — поясняется в сообщении для пользователей.

Уточняется, что действие платной подписки на сервис также прекращено, плата за услуги Notion с граждан РФ взиматься не будет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что интернет-сервис для просмотра видео Rutube столкнулся с крупнейшей за последние два года хакерской атакой. К вечеру 6 сентября от пользователей в России начали поступать жалобы на работу сервиса для просмотра видео Rutube. По состоянию на 22:00 мск зафиксировано более 2,1 тыс. жалоб от пользователей из разных городов России.

В период с 15 по 27 августа пользователи YouTube перенесли на национальный видеохостинг Rutube 1 969 545 видео. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.