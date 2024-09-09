Москва, 9 сентября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Замначальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Московской области Владимир Талаев признал вину в получении взятки. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

«Считать, что он может воздействовать на свидетелей, нет оснований, поскольку он дал признательные показания», — говорится в одной из апелляционных жалоб на арест Талаева, выдержку из которой приводит ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый просил изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на содержание под домашним арестом.

Как передавало ИА Регнум, Тверской суд Москвы арестовал Владимира Талаева 23 мая. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, Талаев летом 2023 года получил взятку в размере 800 тысяч рублей от представителя компании, специализирующейся на поставках молочной продукции в учреждения ФСИН.