Бухарест, 9 сентября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 Военно-воздушных сил страны в связи с беспилотным летательным аппаратом, залетевшим в её воздушное пространство со стороны Украины. Об этом 8 сентября сообщили в министерстве обороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

Уточняется, что речь идёт об инциденте, произошедшем в ночь на воскресенье.

«Начиная с 02:25 ночи (время совпадает с московским) два самолёта F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы в Борче для мониторинга обстановки в воздухе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Истребители вернулись на аэродром спустя полтора часа после вылета и после того, как БПЛА покинул воздушное пространство Румынии, направившись в сторону Украины. Расследование инцидента проводится в районе города Периправа, где радиолокационные системы наблюдения зафиксировали нахождение беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию республики якобы упал российский БПЛА. На фоне сообщений о произошедшем временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина вызвали в МИД Латвии. На данный момент нет никаких подтверждений или доказательств того, что речь идёт именно о российском беспилотнике.