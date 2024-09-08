Париж, 9 сентября, 2024, 02:32 — ИА Регнум. В Париже завершились летние Паралимпийские игры — 2024. Торжественная церемония закрытия состоялась в воскресенье вечером, 8 сентября, сообщает официальный сайт соревнований.

Пресс-служба Паралимпийского комитета РФ Российские паралимпийцы

Церемония закрытия, начавшаяся в 21:30 по местному времени (22:30 мск), проходила на стадионе «Стад де Франс» в северном пригороде столицы Сен-Дени. Российские спортсмены, получившие приглашения, приняли участие в мероприятии.

Сборная России, завоевавшая 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали, по итогам Паралимпийских игр заняла восьмое место в медальном зачёте. На первой строчке с внушительным отрывом с 220 медалями (94, 76 и 50) расположилась сборная КНР, в шестой раз подряд одержавшая победу на Паралимпиаде. Второе и третье места соответственно заняли команды из Великобритании и США.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российских спортсменов, тренеров и персонал пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже. По его словам, приглашения получили все члены российской делегации.