Москва, 8 сентября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Явка на выборы в России через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Егор Алеев / ТАСС

«Мы видим, что всё-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование… 90% — высокая явка», — отметила Памфилова в ходе брифинга в информцентре ЦИК.

По её словам, избиратели, воспользовавшиеся возможностью проголосовать на выборах через платформу ДЭГ вместо голосования в традиционной форме, приняли осознанное решение. Также Памфилова выразила надежду, что тенденции, наблюдаемые в контексте внедрения ДЭГ, продолжатся.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что явка на голосование через платформу ДЭГ по Москве составила 88%. Самая высокая явка зафиксирована в Республике Марий Эл — 93%, а также в Республике Алтай, Липецкой, Костромской и Вологодской областях — 92%.

В 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований.