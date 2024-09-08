Санкт-Петербург, 8 сентября, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Более 11,5 млрд рублей вложила «ФосАгро» в формирование собственной образовательной модели «школа — колледж/вуз — предприятие» за последние десять лет. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников на торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний в Санкт-Петербургском горном университете.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Построенная нами модель полного цикла подготовки специалистов — от школьной скамьи до обучения в вузе и трудоустройства в компанию — показала свою эффективность, — заявил Михаил Рыбников. — К нам на предприятия приходят специалисты и инженеры, которые не просто хорошо учились и имеют хорошие перспективы. К нам приходят люди, которые за время практик познакомились с компанией, ее культурой и традициями, побывали на одном или нескольких предприятиях, многие из них стажировались именно в тех коллективах, где и будут работать». Рыбников напомнил, что выстроенная «ФосАгро» образовательная модель получила высокую оценку президента России Владимира Путина и рекомендована Советом Федерации к тиражированию в других промышленных компаниях.

«ФосАгро» готовит инженеров, технологов, аппаратчиков и лаборантов начиная со школьной скамьи и обеспечивает таким образом не только собственную кадровую безопасность, но и растит инженерную элиту для всей отечественной промышленности. Профориентационная работа начинается в шести «ФосАгро-школах», которые расположены в городах присутствия компании — Волхове, Балаково, Череповце, Кировске и Апатитах, где дети по углубленной программе изучают точные и естественные науки. Выпускники профильных классов продолжают учебу в лучших технических вузах страны, в том числе и на основании целевых договоров. Процент поступления — почти 90%. Среди партнерских вузов компании — кузницы кадров для химической промышленности, АПК и горнодобывающей индустрии. Это Мурманский арктический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева.

Не менее важное звено образовательной модели «ФосАгро» — колледжи. Компания сотрудничает с филиалом Мурманского арктического университета в Кировске, Череповецким химико-технологическим колледжем, Волховским многопрофильным техникумом и Поволжским колледжем технологий и менеджмента в Балаково. Все они — участники федерального проекта «Профессионалитет». Образовательный процесс в колледжах построен по дуальной модели, 70% учебного времени составляют практические занятия, которые проходят в том числе и на производстве.

Совсем недавно стало известно о старте амбициозного проекта создания на базе апатитского филиала Мурманского Арктического университета центра подготовки инженеров для горнорудной промышленности. Проект уже поддержали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель наблюдательного совета вуза, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Вложения в развитие апатитского филиала МАУ оцениваются в три миллиарда рублей, будет открыт набор на новые специальности и расширено число бюджетных мест, планируется строительство кампуса с новыми учебными корпусами и общежитиями. Особого внимания заслуживает уникальный подземный учебный полигон, который компания уже строит на Расмувчоррском руднике в Кировске. Ежегодно здесь будут проходить обучение более 500 студентов Мурманского арктического университета. Будущие горные инженеры смогут не только получить представление обо всех технологических процессах, которые сопутствуют работе по добыче руды и производству апатитового концентрата, но и отработать необходимые в профессии практические навыки в реальных условиях.

За последние три года более тысячи выпускников партнерских университетов и колледжей трудоустроились на предприятия «ФосАгро».