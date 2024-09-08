Эр-Рияд, 8 сентября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров вечером 8 сентября прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили «Известия».

Асатур Есаянц/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства примет участие в министерской встрече Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая состоится 9 сентября.

Также у Лаврова в ходе визита в Эр-Рияд запланированы двусторонние встречи с коллегами. Стороны будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, Сирию, Йемен и Ливию.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Формат Россия — ССАГПЗ создали в 2011 году для консультации по различным вопросам, в том числе для развития сотрудничества в различных сферах.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию в декабре 2023 года с официальным визитом. Американское агентство Bloomberg признало, что это свидетельствует о провале попыток Запада изолировать Россию.

Лавров ранее заявил, что Россия и страны Персидского залива намерены наращивать сотрудничество. Стороны планируют расширять и диверсифицировать экономические отношения.