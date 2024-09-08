Умер худрук тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев
Тюмень, 8 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В Тюмени на 76-м году жизни умер художественный руководитель и директор театра «Ангажемент» заслуженный артист России Леонид Окунев. Об этом 8 сентября сообщил Молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко.
«Сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Российской Федерации, Почётный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Окунев Леонид Григорьевич», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе театра, для всего коллектива он был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шёл только вперёд, вдохновлял коллектив, вёл за собой театр к новым вершинам.
Там добавили, что дата, время и место прощания с Леонидом Окуневым объявят дополнительно.
Окунев родился 25 января 1949 года в Тюмени. Он окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. С 1969 по 1971 год был артистом Челябинского областного драматического театра. До 1975 года работал в Тюменском областном драматическом театре. Выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драмтеатре, а также в камерном драмтеатре ЧИП «Империя».
В 1993 году Леонид Григорьевич вместе со своим другом Виктором Загоруйко основал Молодёжный театр «Ангажемент». С 2005 года Окунев был его директором и художественным руководителем.