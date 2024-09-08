Тюмень, 8 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В Тюмени на 76-м году жизни умер художественный руководитель и директор театра «Ангажемент» заслуженный артист России Леонид Окунев. Об этом 8 сентября сообщил Молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко.

Молодёжный театр «АНГАЖЕМЕНТ» им. В. С. Загоруйко Леонид Окунев

«Сегодня ушел из жизни Заслуженный артист Российской Федерации, Почётный гражданин города Тюмени, директор и художественный руководитель Молодёжного театра «Ангажемент» — Окунев Леонид Григорьевич», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе театра, для всего коллектива он был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шёл только вперёд, вдохновлял коллектив, вёл за собой театр к новым вершинам.

Там добавили, что дата, время и место прощания с Леонидом Окуневым объявят дополнительно.

Окунев родился 25 января 1949 года в Тюмени. Он окончил Тюменский государственный институт культуры и искусств. С 1969 по 1971 год был артистом Челябинского областного драматического театра. До 1975 года работал в Тюменском областном драматическом театре. Выступал в Архангельском драматическом театре, Северо-Казахстанском областном драмтеатре, а также в камерном драмтеатре ЧИП «Империя».

В 1993 году Леонид Григорьевич вместе со своим другом Виктором Загоруйко основал Молодёжный театр «Ангажемент». С 2005 года Окунев был его директором и художественным руководителем.