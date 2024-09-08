Владивосток, 8 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Правительство России намерено добиваться увеличения объёмов производства топлива, в том числе бензина, с помощью модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форму (ВЭФ).

Алексей Майшев/РИА Новости

«Подчеркну, что развитие нефтепереработки остаётся одним из ключевых приоритетов работы Минэнерго. Более того, у нас продолжается модернизация НПЗ, позволяющая постепенно увеличивать выпуск светлых нефтепродуктов, действует инвестиционная надбавка к обратному акцизу на сырьё — важный инструмент поддержки отрасли со стороны государства», — сказал он в интервью ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, Цивилёв заявил, что введение временных запретов на экспорт бензина не оборачивается снижением его производства и потерей потенциала выпуска отечественного топлива.

Временный запрет на экспорт бензина вступил в силу с 1 марта 2024 года. Мера не коснулась поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.

23 июля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина, по которому было сделано исключение, снова начнёт действовать с 1 августа. По его словам, Минэнерго уже направило в правительство предложения по ограничению экспорта на сентябрь и октябрь.