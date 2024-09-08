Цивилёв: Россия нарастит производство бензина за счёт модернизации НПЗ
Владивосток, 8 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Правительство России намерено добиваться увеличения объёмов производства топлива, в том числе бензина, с помощью модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форму (ВЭФ).
«Подчеркну, что развитие нефтепереработки остаётся одним из ключевых приоритетов работы Минэнерго. Более того, у нас продолжается модернизация НПЗ, позволяющая постепенно увеличивать выпуск светлых нефтепродуктов, действует инвестиционная надбавка к обратному акцизу на сырьё — важный инструмент поддержки отрасли со стороны государства», — сказал он в интервью ТАСС.
Как ранее передавало ИА Регнум, Цивилёв заявил, что введение временных запретов на экспорт бензина не оборачивается снижением его производства и потерей потенциала выпуска отечественного топлива.
Временный запрет на экспорт бензина вступил в силу с 1 марта 2024 года. Мера не коснулась поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.
23 июля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина, по которому было сделано исключение, снова начнёт действовать с 1 августа. По его словам, Минэнерго уже направило в правительство предложения по ограничению экспорта на сентябрь и октябрь.