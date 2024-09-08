Москва, 8 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Ведущий КВН Александр Масляков достоин того, чтобы в Москве увековечили его память, заявил глава комиссии по культуре столичной городской думы Евгений Герасимов 8 сентября журналистам.

Владимир Гердо/ТАСС Александр Масляков

«Я уверен, что, конечно, столько, сколько этот человек сделал для нашего общества, конечно, это будет. Другое дело, что это будет согласно законодательству, которое есть», — сказал он.

Герасимов отметил, что через некоторое время можно будет подать заявку на установку мемориальной доски возле дома Маслякова. Депутат также уверен, что будут разные предложения о том, как увековечить память телеведущего.

Как передавало ИА Регнум, Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. На официальном канале КВН не назвали причину смерти.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Он начал вести КВН в 1964 году, когда устроился работать на телевидении, будучи студентом четвёртого курса Московского института инженеров транспорта. Также вёл ряд других советских передач, участвовал в российских телешоу «Минута славы» и «Чувство юмора».

Президент России Владимир Путин, поздравляя ведущего КВН с 80-летнием, отметил его профессионализм и огромный запас творческой и созидательной энергии.