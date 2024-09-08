Москва, 8 сентября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер («Единая Россия») в ходе выборов главы региона после подсчёта 0,04% протоколов набирает 95,98% голосов, следует из первых данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Второе место, согласно предварительным подсчётам, у Виталия Пашина, представляющего ЛДПР (1,71%). Кандидат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов набирает 1,28%, кандидат от партии «Зелёная альтернатива» Степан Соловьёв — 0,86%.

Президент России Владимир Путин назначил Текслера врио губернатора Челябинской области в марте 2019 года. В сентябре того же года он победил на выборах главы региона.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале 2024 года посетил Челябинск. Он также провёл рабочую встречу с Текслером, обсудив планы по переносу вредного производства из центра города.

6 сентября в России началось трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. Губернаторов выбирают в 21 субъекте РФ.

На выборах губернатора Забайкальского края после обработки 40,9% протоколов лидирует действующий глава региона, самовыдвиженец Александр Осипов. У него, по предварительным данным, 82,82% голосов.