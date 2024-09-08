Москва, 8 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Доля россиян, планирующих приобретать недвижимость в ипотеку, снизилась до рекордных в этом году 42%. Об этом 8 сентября рассказал директор комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин в беседе с «Известиями».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«На загородном и вторичном рынке жилья растёт доля расчётов за наличные денежные средства без привлечения заёмных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов, всего 28% квартир на первичном рынке сейчас приобретается за счёт собственных сбережений или после продажи имеющейся недвижимости», ― сказал Жалнин.

По его словам, на рынок новостроек сегодня сильно влияют актуальные условия ипотечного кредитования и любые новые ограничения могут вызвать критическое снижение спроса.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика в первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.