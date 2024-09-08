Москва, 8 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Умер бессменный руководитель и ведущий до 2022 года телевизионной юмористической игры «Клуб весёлых и находчивых» Александр Масляков, ведущему было 82 года, сообщила 8 сентября пресс-служба КВН в Telegram-канале.

Алексей Дружинин/РИА Новости Александр Масляков

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе КВН заявили, что он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вёл КВН, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

В пресс-службе КВН также отметили, что Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также основателем творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»). Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (МИИТ), во время обучения практиковался на Люблинском литейно-механическом заводе. После окончания вуза работал в проектном институте «Гипросахар». В 1968 году окончил Высшие курсы работников телевидения.

В 1964 году, будучи студентом четвёртого курса МИИТ, начал работать на телевидении, в главной редакции программ для молодёжи.

В 2000-х годах преподавал в МГИКе. С 2007 по 2014 год — председатель жюри телешоу «Минута славы». В 2014 году стал членом жюри телешоу «Чувство юмора».