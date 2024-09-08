Москва, 8 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин («Единая Россия») по итогам обработки более 50% протоколов лидирует на выборах главы региона с результатом 81,49% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Александр Казаков/РИА Новости Дмитрий Демешин

Второе место у Петра Перевезенцева (КПРФ), он набрал 7,87%. За Розу Чемерис (Партия «Новые люди»), по предварительным данным, отдали 4,60% голосов, за Сергея Прокопьева («Коммунисты России») — 2,99%.

Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края в связи с переводом предыдущего главы региона Михаила Дегтярёва на пост министра спорта России.

Как передавало ИА Регнум, в России 6 сентября в 49 регионах стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. 8 сентября выборы проходят в 83 субъектах РФ. В общей сложности в единый день голосования состоится около 4 тыс. избирательных кампаний разных уровней и референдумов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 8 сентября отметила, что в этот раз комиссия не зафиксировала активных действий от антироссийских и прозападных сил. По мнению председателя ЦИК, они «выдохлись».