Абакан, 8 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов набирает 56% на выборах депутата Государственной думы в Хакасии после обработки 34% протоколов, сообщил 8 сентября председатель республиканского избиркома Александр Чуманин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Николай Шульгинов

«Шульгинов — 56,11%, Владимир Смышляев — 31,86%, остальные — меньше 3. Обработано 34% протоколов», — заявил он ТАСС.

В июне секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Верховного совета республики Сергей Сокол заявил, что Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Хакасии.

Шульгинов возглавлял Минэнерго с 10 ноября 2020 по 7 мая 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин 11 мая предложил кандидатуру главы Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.

Ранее 8 сентября стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов после обработки 0,13% протоколов.

В России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.