Сочи, Краснодарский край, 8 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Появившаяся в Сети информация о том, что на берег Сочи выбросило морскую мину, не соответствует действительности. Об этом власти города заявили в официальном Telegram-канале администрации.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

«Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено», — сказано в сообщении.

Власти уточнили, что локация на видео визуально не соответствует сочинскому побережью.

Как передавало ИА Регнум, днём 8 сентября в интернете появились сообщения о том, что отдыхающие на пляже в Сочи выловили из воды морскую мину. Высказывались предположения, что она могла быть украинской.

Ранее 92 июня в 60 метрах от берега у турецкого города Эрегли заметили дрейфующую украинскую мину. Она находилась на глубине пять метров. В связи с этим временно закрыли вход на пляжи для населения. Турецкие сапёры контролируемым образом подорвали снаряд.