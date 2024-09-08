Москва, 8 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. За неполных три дня выборов на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свои голоса отдали почти 90% записавшихся на онлайн-голосование. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Сергей Фадеичев/ТАСС

В министерстве напомнили, что 8 сентября к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) присоединились ещё четыре региона: Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика и Ярославская область.

«Общая явка на федеральной платформе на 15:00 по Москве 8 сентября составляет 88%», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Алтайском крае явка на ДЭГ составляет 86%, в Ярославской области ― 71%, Ненецком автономном округе ― 70%, в Чечне ― 52%.

Самая высокая явка среди всех регионов, где проводится голосование на федеральной платформе, зафиксирована в Республике Марий Эл ― 93%, а также в Республике Алтай, Липецкой, Вологодской и Костромской областях, где свои голоса онлайн отдали 92% записавшихся на ДЭГ.

ДЭГ в этом году применяется на выборах разных уровней в 25 регионах, голосование в них длится от одного до трёх дней. Онлайн можно отдать свои голоса на выборах глав субъектов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления. В министерстве напомнили, что москвичи делают выбор на региональном портале mos.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За три дня выборов в Москве проголосовали почти 3 млн человек.

8 сентября голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы. В них проведут около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 8 сентября заявила, что единый день голосования проходит в экстраординарных и экстремальных условиях. Несмотря на это, ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно.