Москва, 8 сентября, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Недействительными признаны 66 избирательных бюллетеней в Челябинской области и Республике Алтай на трёх участках для голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на брифинге.

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«По информации, полученной от избирательных комиссий в субъектах Российской Федерации, на текущий момент в двух регионах — Республике Алтай и Челябинской области на трёх избирательных участках недействительными признаны 66 избирательных бюллетеней», — сказала она.

Памфилова добавила, что ЦИК жёстко подходит к такой ситуации. По её словам, на данный момент нет серьезных, дискредитирующих выборы поводов, на которые стоит обращать внимание.

Как передавало ИА Регнум, Памфилова заявила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.