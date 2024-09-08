Чита, 8 сентября, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Действующий губернатор Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах главы региона, следует из данных информационного центра ЦИК.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Осипов

После обработки 40,90% протоколов он набирает 82,82% голосов. Следом за ним идут кандидат от ЛДПР Георгий Шилин (7,22%), кандидат от партии «Коммунисты России» Константин Коростелев (4,51%) и Валерий Афицинский от партии «Зеленые» (3,20%).

Осипов назначен врио губернатора Забайкалья 24 октября 2018 года, сменив на этом посту Наталью Жданову, досрочно сложившую полномочия. Также как самовыдвиженец был избран губернатором 8 сентября 2019 года, за него проголосовали 89,61% избирателей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава Центральной избирательной комиссии (ЦТК) Элла Памфилова заявила, что в Хабаровском крае действующий глава региона также уверенно побеждает в гонке. Также она отметила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За три дня выборов в Москве проголосовали порядка 3 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались около 2,6 млн человек.