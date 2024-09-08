Москва, 8 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Хабаровском и Забайкальском краях, предварительно, уверенно побеждают действующие главы регионов. Об этом 8 сентября сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Подсчет голосов на выборах губернатора Забайкальского края

Она отметила, что в Хабаровском и Забайкальском краях обработаны итоги голосования в 30% участковых комиссий.

«Пока предварительно, как вы видите на экране, уверенно побеждают действующие губернаторы. Уже сейчас я могу об этом сказать, поскольку там уже завершено голосование, на результаты это никак не может повлиять», — сказала Памфилова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Памфилова заявила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За три дня выборов в Москве проголосовали порядка 3 млн человек. Из них системой онлайн-голосования воспользовались около 2,6 млн человек.