Берлин, 8 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Новое телевизионное шоу «Что в коробке?» с ведущим Люком Мокриджем, запустить которое планировалось 12 сентября на немецком телеканале Sat.1, не выйдет в эфир. Об этом 8 сентября сообщил журнал Rolling Stone.

Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press Люк Мокридж

Как пояснил представитель телеканала Кристоф Керфер, решение отменить трансляцию руководство телекомпании приняло после шутки ведущего об участниках Паралимпийских игр.

«У Sat. 1 не осталось другого выбора: после уничижительных замечаний в адрес спортсменов с ограниченными возможностями частная телекомпания отказывается транслировать новое шоу с ведущим Люком Мокриджем», ― сказал Керфер.

Несмотря на то, что ведущий публично извинился за свои слова, Sat. 1 подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют ценностям телеканала.

Критику и волну возмущения вызвало выступление 35-летнго Мокриджа в подкасте «Немцы», где он высмеял спортсменов-паралимпийцев в Париже.

«Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн ― и побеждает тот, кто утонет последним», ― сказал он.

Мокридж принёс извинения в социальной сети и пояснил, что не хотел обидеть людей с ограниченными возможностями. Также, по его словам, он консультировался при составлении шуток с паралимпийцами и другими комиками и негативной реакции они не вызвали.

Как сообщало ИА Регнум, украинский легкоатлет Александр Литвиненко после поражения в соревнованиях на Паралимпийских играх в Париже оскорбил российского спортсмена Евгения Торсунова и российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. В интервью изданию «Общественное Спорт» он назвал своего соперника «недоразумением».

Паралимпийские игры стартовали в Париже с 28 августа. Вечером 8 сентября пройдёт церемония закрытия Паралимпиады.

На Играх российские спортсмены стали обладателями 20 золотых, 21 серебряной и 23 бронзовых медалей. Последним в соревнованиях принял участие россиянин Денис Гаврилов. Он показал четвёртый результат в марафонском забеге среди спортсменов с нарушением зрения.