Курск, 8 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Европе следует понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС затронет в первую очередь её государства. Об этом 8 сентября заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Dmitriy 92 Курская АЭС

По его словам, соседствующие с Россией европейские государства совершают большую ошибку, поддерживая политику США в контексте украинского конфликта.

«Вот сегодня идет заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счёт того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств», — сказал он на видео в своём Telegram-канале.

Командир «Ахмата» выразил недоумение по поводу принятия Европой глобалистских идей США и одобрения действий, которые могут привести к ядерной катастрофе. Он подчеркнул, что США «тащат к третьей мировой войне» западные страны. И в ней им придётся задействовать все имеющиеся ресурсы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алаудинов предположил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться прорваться к Курской АЭС, чтобы наносить по ней удары. Все попытки украинской армии контратаковать на данном участке фронта пресекаются, подчеркнул военный.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси побывал в Курчатове на АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми.

В сентябре Гросси принял участие в переговорах с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым, на которых заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы и что атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.