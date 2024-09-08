Владивосток, 8 сентября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Минэнерго считает эффективной практику временных запретов на экспорт бензина. Об этом 8 сентября заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилёв в рамках Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Он отметил, что наряду с временным запретом экспорта бензина в арсенале правительства остаются и рыночные инструменты, такие как демпфер, налоговый манёвр, обратный акциз на сырьё.

«В совокупности использование этих инструментов и позволяет сбалансировать рынок — не только преодолеть текущие вызовы, но сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе», — приводит слова Цивилёва ТАСС.

Министр отметил, что текущие меры правительства на рынке топлива позволят не только сбалансировать, но и сохранить потенциал для развития отрасли в долгосрочной перспективе.

Как ранее передавало ИА Регнум, Цивилёв заявил, что введение временных запретов на экспорт бензина не оборачивается снижением его производства и потерей потенциала выпуска отечественного топлива.

Временный запрет на экспорт бензина вступил в силу с 1 марта 2024 года. Мера не коснулась поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.

23 июля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина, по которому было сделано исключение, снова начнёт действовать с 1 августа. По его словам, Минэнерго уже направило в правительство предложения по ограничению экспорта на сентябрь и октябрь.