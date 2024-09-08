Москва, 8 сентября, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия России получила ряд сообщений о возможных нарушениях при агитации в ходе выборов из 28 регионов, но подтвердился только один факт. Об этом 8 сентября заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина на брифинге.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Подтвердился лишь один факт нарушения, региональной комиссией был составлен протокол об административном правонарушении», — сказала она.

Бударина подчеркнула, что из остальных 55 регионов, где идут выборы, сообщений о возможных нарушениях не было.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центризбиркома Элла Памфилова 8 сентября заявила, что в этот раз в ходе единого дня голосования резко снизилось число жалоб. ЦИК зафиксировал минимальное их количество несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях».

В 49 субъектах РФ, где выборы проходят в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября избирательный процесс идёт во всех регионах. Выборы завершатся в 20:00 по местному времени.