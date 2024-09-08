Киев, 8 сентября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Взрыв в Киеве произошел на территории автотранспортного предприятия, сообщил в воскресенье, 8 сентября, в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте», — написал он.

По словам Кличко, частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.

Как передавало ИА Регнум, утром в воскресенье, 8 сентября, украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, после которых в небо поднялся столб дыма.

Украинские СМИ утром 7 сентября сообщили о ночных взрывах в Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях, а также в Киеве. В столице страны около 01:30 и 03:00 мск на фоне воздушной тревоги прозвучало две серии взрывов.