Москва, 8 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Москве продолжается третий день голосования на выборах депутатов Мосгордумы, а также местного самоуправления восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино. По последним данным, в выборах приняли участие около 3 млн человек, из них онлайн-голосование предпочли около 2,6 млн москвичей. Все эти дни за процессом следят наблюдатели Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Руководитель группы разбора нарушений штаба, член Общественной палаты города Москвы, проректор Высшей школы экономики Алексей Кошель в интервью ИА Регнум рассказал о ходе голосования и объяснил популярность онлайн-формата.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

ИА Регнум: В Москве в эти дни проходят выборы депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. Как Вы считаете, почему важно принять участие в голосовании?

Алексей Кошель: Выборы в любом демократическом обществе позволяют людям реализовать своё самое главное право — право на участие в управлении делами государства. И, конечно, каждый гражданин, участвуя в выборах, определяет то, каким город будет в ближайшие пять лет. Именно депутаты принимают бюджет, наши депутаты, которых мы выбираем, они решают самые насущные вопросы жизнедеятельности города. И от того, кого мы выберем, и вообще, за счет того, что мы принимаем участие в голосовании, мы позволяем разделить вот эту долю ответственности за то, каким будет город в будущем.

ИА Регнум: Один из самых популярных способов в последние годы — электронное голосование. Почему оно так популярно?

Алексей Кошель: С 2020 года, когда мы уже полностью стали иметь возможность голосовать электронно, я каждый раз участвую в электронном голосовании. Электронное голосование позволяет всё-таки обеспечить мобильность, и в последнее время, с 2023 года, ещё и экстерриториальность. Есть люди, привыкшие приходить на избирательные участки для того, чтобы окунуться в эту атмосферу праздника, к которой мы с детства привыкли, когда ещё с родителями ходили на избирательные участки. Проголосовать на любом удобном избирательном участке — именно электронное голосование позволяет это сделать. Для многих это тоже очень важно, потому что в рамках трёх дней голосования люди ещё в рабочий день могут либо прийти на избирательный участок, причем на любой, на ближайший к работе. Либо вообще со своего стационарного либо мобильного устройства, если есть полная подтвержденная запись на портале mos.ru, голосовать, реализовать своё право, поддерживать своего кандидата и в целом принять участие в важном процессе под названием выборы.

ИА Регнум: Как в целом Вы оцениваете ход голосования?

Алексей Кошель: В целом ход голосования существенно радует нас, как наблюдателей. В штабе общественного наблюдения мы фиксируем абсолютно небольшое количество обращений и каких-то вопросов со стороны наблюдателей, со стороны участников голосования. Всё проходит штатно, без нарушений. Мы видим, что в общем-то всё происходит в полном соответствии с действующим законодательством.

ИА Регнум: На этих выборах по традиции действует программа «Миллион призов». Как Вы оцениваете её реализацию?

Это замечательная программа, которая позволяет дополнительно стимулировать людей к участию в выборах. Хотя, на самом деле, мы видим, что люди участвуют в голосовании независимо от самой этой акции. Но это, скорее, знаете, приятный бонус от предпринимательского сообщества для тех людей, кто принимает участие в голосовании. Отрадно, что в этом году появилась возможность направить свои призовые баллы в фонды поддержки участников СВО. И сейчас можно направить в фонды, которые помогают жителям Курской области. Это дополнительный огромный плюс. Москва в очередной раз протягивает руку помощи регионам, новым регионам России и пострадавшим жителям Курской области таким замечательным способом.