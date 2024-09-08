Москва, 8 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Москве проходит третий день голосования на выборах в Московскую городскую думу восьмого созыва. Жители восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино выбирают ещё и местных депутатов.

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«На данный момент проголосовали почти 3 млн человек, из них онлайн-голосование предпочли около 2,6 млн горожан», — рассказал заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в ходе дневного брифинга в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. По его данным, на участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 280 тысяч москвичей, почти 115 тысяч предпочли бумажные бюллетени.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв добавил, что конфликтных ситуаций на участках практически не возникает, а само голосование идет в штатном режиме, заявления на получение бумажного бюллетеня удовлетворяются в полном объеме.

«В целом голосование на участках проходит спокойно», — сказал он. По его словам, Общественным штабом зафиксировано, что в ряде случаев наблюдатели от КПРФ пытаются спровоцировать избирателей на участках в связи с заявочным форматом голосования с помощью бумажных бюллетеней. «Все случаи проверены, отказов в выдаче бумажных заявлений в тех случаях, когда это полностью правомочный способ волеизъявления для голосующего, не обнаружено», — отметил Ковалев.

Ковалев напомнил, что при наличии заявления от избирателя о желании проголосовать бумажным бюллетенем избиратель получает бумажный бюллетень и голосует предпочтительным для него способом. «Также бумажный бюллетень выдается ряду особых категорий избирателей, например пациентам московских больниц, военным и другим категориям», — подчеркнул Вадим Ковалёв. Его заместитель Александр Асафов добавил, что штаб рассматривает все обращения граждан, поступающие как от членов штаба, так и из социальных сетей.

«Кроме того, отмечен ряд публикаций в Telegram-каналах о якобы препятствиях для голосования бумажным бюллетенем. Все они носят заметный повторяющийся характер», — сказал Асафов, добавив, что такие случаи штаб проверяет, так как ни о каком недопуске речи не идет, все заявившиеся на голосование с помощью бумажного бюллетеня избиратели получают его. «На данный момент в медиапространстве зафиксировано около 100 таких сообщений — все они проверены штабом», — подчеркнул заместитель руководителя штаба Александр Асафов.

В ходе брифинга Александр Асафов также назвал количество DDoS-атак на систему московского электронного голосования — все они были успешно отражены — 266.

Голосование завершится в 20:00, после чего состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования.

Как сообщало ранее ИА Регнум, депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября 2024 года. Принять участие в голосовании могут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.