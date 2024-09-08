Курск, 8 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 8 сентября проголосовал на избирательном участке.

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов

«По традиции, которая есть во многих семьях нашей страны, сделал это лично, на избирательном участке в Юго-Западном государственном университете», — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что выборы в Курской области проходят в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. В регионе приняты все меры предосторожности. Члены избирательной комиссии рассказали, что на избирательных участках спокойно, люди приходят голосовать целыми семьями.

Смирнов отметил, что жители региона «вновь проявляют настоящий курский характер». Он поблагодарил земляков за сплочённость и единство.

В России в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав регионов, депутатов региональных парламентов и муниципальные выборы.

В Курской области 21 августа ЦИК перенёс голосование на выборах десяти органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях: Льгове, Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах. Голосование здесь пройдёт позже. Как сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, выборы главы региона отложены не будут.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые формирования 6 августа напали на Курскую область. Российские военные не дали им прорваться вглубь региона. С 9 августа в области начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального значения, жителей эвакуировали из приграничья. 10 августа в Курской области ввели режим контртеррористической операции.

Российские военные продолжают выдавливание украинских формирований из приграничья. Сегодня экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар по скоплению живой силы ВСУ, используя авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). За время нападения на Курскую область ВСУ потеряли 11,2 тыс. военных, а также большое количество военной техники.