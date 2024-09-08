Нижний Тагил, Свердловская область, 8 сентября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Российский танк «Царь-мангал» смог пережить свыше ста попаданий дронов и ракет украинских боевиков. Об этом 8 сентября рассказал сотрудник «Уралвагонзавода» (УВЗ), занимавшийся ремонтом боевой машины.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Танк «Царь-мангал»

«Больше ста дронов, и Javelin, и различных боеприпасов иностранного производства. Это суммарно, со слов экипажа, но, скорее всего, я предполагаю, что было больше», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам сотрудника УВЗ, на предприятии восстановили танк в кратчайшие сроки — менее чем за месяц. Танковый экипаж не пострадал и продолжает выполнение боевых задач.

Отмечается, что танк «Царь-мангал» используют для помощи штурмовым подразделениям армии России, занимаясь тралением минных полей и прикрытием солдат во время пехотных атак.

«Царь-мангал» — это серия модифицированных российских танков Т-62, Т-72 и Т-80, которые оснащены импровизированной стальной крышей и обшивкой, а также противодроновой бронёй, полностью покрывающей боевую машину. Первые защитные экраны устанавливались ещё на танки Т-34 для защиты от «фаустпатронов» —гранатомётов немецко-фашисткой армии, разработанных в период Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября экипаж танка Т-80БВМ российской группировки войск «Юг» подбил немецкий танк Leopard украинских формирований в зоне спецоперации перед Днём танкиста. Танковый экипаж уничтожил немецкую боевую машину на донецком направлении, нанеся удар с закрытой огневой позиции на расстоянии более 5 км по предоставленным заранее координатам.

В России ежегодно 8 сентября отмечают День танкиста. Праздник был установлен в 1946 году в память о заслугах бронетанковых и механизированных войск в период Великой Отечественной войны.