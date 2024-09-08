Тольятти, Самарская область, 8 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пожар локализован в 15:19 (14:19 по Москве)», ― уточнил представитель ведомства.

Огонь успел пройти по площади 70 кв. м. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти вспыхнул днём 8 сентября. Сообщение о возгорании на Южном шоссе, 36, поступило в 13:21 мск. На металлургическом производстве во втором корпусе на площади 50 кв. м загорелась формовочная линия.

Сотрудников предприятия эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Инцидент не повлиял на работу предприятия.

В Омске 5 сентября вспыхнул крупный пожар на производственном складе. По данным МЧС, производственное здание загорелось в результате работы электрооборудования в аварийном режиме. Площадь пожара составила 1700 кв. м. Люди не пострадали.