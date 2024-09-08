Санкт-Петербург, 8 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. По факту массового отравления готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

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В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга составило почти 30 человек. Все они жаловались на резкую боль в животе, рвоту и другие признаки отравления.

После проведённого следователями и сотрудниками Роспотребнадзора осмотра места происшествия — помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки, — специалисты выявили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл 7 сентября. Граждане обратились в медучреждения после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. У всех медики диагностировали признаки пищевого отравления.

Деятельность производителя готовой продукции, которой отравились горожане, из-за наличия множественных нарушения санитарно-эпидемиологических норм временно приостановили.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Расследование продолжается. Причастные к произошедшему лица устанавливаются.

В Санкт-Петербурге в течение трёх дней ― 6, 7 и 8 сентября ― проходит голосование на выборах губернатора города. Также состоятся выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков.