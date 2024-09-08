Краснодар, 8 сентября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Администрация Сочи опровергла информацию о том, что на одном из пляжей города нашли морскую мину.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Информация, опубликованная в пабликах, о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил эту информацию.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в Сочи на побережье Чёрного моря выбросило морскую мину. На опубликованных кадрах туристы доставали снаряд из воды, они выкатили круглый шипованный предмет на пляж.

Отмечалось, что находка может быть одной из дрейфующих украинских мин.