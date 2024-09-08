Москва, 8 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов» направили на благотворительность 32 млн рублей. Об этом 8 сентября сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/О. Сосницкий

«Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победители акции направили 18,6 млн рублей на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области.

Кроме того, более 13 млн рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Как ранее передавало ИА Регнум, более 1,5 млн человек победили в двух розыгрышах программы «Миллион призов». В нём принимали участие москвичи с полной или стандартной учётной записью на mos.ru, которые с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября проголосовали дистанционно или воспользовавшись специальным терминалом на избирательном участке. Победителей определяли случайным образом.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября.