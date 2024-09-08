Москва, 8 сентября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Российский танк «Царь-мангал» пережил 100 ударов украинских беспилотников, при этом его экипаж никак не пострадал. Об этом 8 сентября телеканалу «Звезда» рассказал специалист, который его ремонтировал.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Больше ста дронов, и Javelin, и различных боеприпасов иностранного производства. Это суммарно, со слов экипажа, но, скорее всего, я предполагаю, что было больше», — поделился специалист.

Он также добавил, что танк восстановили в кратчайшие сроки, меньше чем за месяц. Он также уточнил, что экипаж танка не пострадал, военные продолжают выполнять боевые задачи.

В материале телеканала сообщается, что «Царь-мангал» используется для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных полей и прикрывает пехоту во время атак.

«Царь-мангал» — серия модифицированных российских танков Т-62, Т-72 и Т-80, оснащенных импровизированной стальной крышей и обшивкой, а также противодроновой бронёй, которая полностью покрывает машину. Первые защитные экраны устанавливались ещё на танки Т-34 для обороны от «фаустпатронов» — немецких гранатомётов, разработанных в ходе Второй мировой.

Как сообщало 8 сентября ИА Регнум, экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск подбил немецкий танк Leopard в зоне спецоперации накануне Дня танкиста. Российские танкисты подбили Leopard с закрытой огневой позиции на расстоянии более 5 км на донецком направлении. По предоставленным заранее данным экипаж Т-80БВМ навёл орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего российские военные отработали по цели.

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День танкиста. Этот праздник установлен в 1946 году в память о заслугах бронетанковых и механизированных войск в годы Великой Отечественной войны.