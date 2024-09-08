Москва, 8 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Действующий губернатор Забайкальского края, самовыдвиженец Александр Осипов лидирует на выборах главы региона по итогам обработки первых 0,36% протоколов. Это следует из первых данных Центральной избирательной комиссии России.

РИА Новости/Евгений Епанчинцев Александр Осипов

Предварительно, он набрал 60,87% голосов.

Депутат краевого Заксобрания, кандидат от ЛДПР Георгий Шилин заручился поддержкой 6,52% избирателей, Валерий Афицинский от партии «Зелёные» набрал 23,91% голосов, кандидат от партии «Коммунисты России» Константин Коростелев ― 6,52% голосов.

Президент России Владимир Путин назначил Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года прошли выборы главы региона, на которых Осипов победил с результатом 89,61%.

В апреле на встрече в режиме видеоконференции российский лидер пожелал успехов губернатору Забайкальского края, попросившему поддержать его кандидатуру на сентябрьских выборах главы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За два дня выборов в Москве проголосовали более 2,6 млн человек.

8 сентября голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы. В них пройдут около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 8 сентября заявила, что единый день голосования проходит в экстраординарных и экстремальных условиях. Несмотря на это, ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно.