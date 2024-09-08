* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 8 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не могут выдать в Россию, поскольку нарушение правил иноагента не признается преступлением в той стране, где он находится. Об этом 8 сентября заявил его адвокат Сергей Жорин.

Okras Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что во взаимоотношениях стран по выдаче тех или иных лиц действует «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 2002 года.

По словам адвоката, в силу ч. 2 ст. 66 Конвенции выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за деяния, которые являются наказуемыми по законам обеих стран.

«Нигде из этих стран нет института иноагенства. Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — сказал Жорин.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело в связи с уклонением от исполнения обязанностей иностранного агента. В прокуратуре отметили, что рэпер в течение длительного времени публиковал материалы без пометок иноагента.

Следственный комитет сообщил, что решает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Сотрудники ведомства собирают доказательную базу.

В ноябре 2021 года Моргенштерн уехал из России. В мае 2022-го он был включён в список физлиц-иноагентов. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал рэпера на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону, а в январе 2024-го — на 50 тыс. рублей.