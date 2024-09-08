«112»: на «АвтоВАЗе» в Тольятти вспыхнул пожар
Тольятти, Самарская область, 8 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 8 сентября на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, сообщил Telegram-канал «112».
Возгорание произошло на металлургическом производстве во втором корпусе. На площади 50 кв. м загорелась формовочная линия, сообщил источник канала.
Сотрудников предприятия эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Омске вспыхнул крупный пожар на производственном складе. Как сообщили в МЧС, производственное здание загорелось в результате работы электрооборудования в аварийном режиме. Площадь пожара составила 1700 кв. м. Люди не пострадали.
В этот же день в Тульской области загорелся склад с моторным маслом в городе Узловой. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пожар потушили на следующий день.