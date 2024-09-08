Тольятти, Самарская область, 8 сентября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул 8 сентября на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ

Возгорание произошло на металлургическом производстве во втором корпусе. На площади 50 кв. м загорелась формовочная линия, сообщил источник канала.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914623" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Завод «АвтоВАЗ» подгорел в Тольятти

Сотрудников предприятия эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в Омске вспыхнул крупный пожар на производственном складе. Как сообщили в МЧС, производственное здание загорелось в результате работы электрооборудования в аварийном режиме. Площадь пожара составила 1700 кв. м. Люди не пострадали.

В этот же день в Тульской области загорелся склад с моторным маслом в городе Узловой. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Пожар потушили на следующий день.