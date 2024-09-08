Хабаровск, 8 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин лидирует на выборах главы региона с 71,43%, следует из первых данных Центральной избирательной комиссии России.

Арина Свиреденко/РИА Новости

Демешин лидирует на выборах главы региона с 71,43% голосов избирателей после обработки 0,13% протоколов.

Президент России Владимир Путин 15 мая назначил Демешина врио губернатора Хабаровского края. До этого пост главы региона занимал Михаил Дегтярёв.

В России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 83 регионах в единый день голосования (8 сентября) пройдёт около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

Глава ЦИК Элла Памфилова 8 сентября заявила, что голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы.